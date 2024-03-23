Kadınları iğrenç ifadelerle hedef alan Kızılay yöneticisi görevden alındı

“Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi” olduğunu belirten Arif Koç, Karabük Üniversitesi'nde HIV ve HPV iddiaları üzerinden Afrikalı kadın öğrencileri "Beter olun ailenizin yüzüne bakamayın zinacı şerefsizler" ifadeleri ile hedef aldı. Koç, paylaşımın ardından hakkında başlatılan inceleme kapsamında görevden alındı.

İsmail ARI

Karabük Üniversitesi'ndeki Afrikalı öğrencilerin diğer öğrencilere HPV ve HIV bulaştırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Ardından Sağlık Bakanlığı bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ancak sosyal medya hesabında “Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi” olduğu belirtilen Arif Koç, Karabük Üniversitesi’nde okuyan kadın öğrencileri hedef alıp iğrenç ifadeler kullandı.

“Karabük’te okuyan ve HIV kapan kızlar bu gönderiyi okuyorsanız eğer beter olun ailenizin yüzüne bakamayın zinacı şerefsizler” ifadelerini kullanan Koç’a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatan Koç’a dair Kızılay yönetimi de bir açıklama yaptı.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

BirGün’e yapılan açıklamada, Koç’un bir Kızılay şubesinde yedek yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu şahsın yazdıkları kesinlikle Kızılay ilkeleri ile bağdaşmayan ifadelerdir. Paylaşımı üzerine derhal inceleme başlatılmış olup süreç sona erene kadar görevden el çektirilmiştir."