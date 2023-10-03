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Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 03.10.2023 12:23
  • Giriş: 03.10.2023 12:23
  • Güncelleme: 03.10.2023 12:26
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11,52’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

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