Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 3, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-03
Saat:11:52:48 TSİ
Enlem:38.078 N
Boylam:36.686 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/Hdmr00RMlU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 11,52’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.