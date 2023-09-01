Kamu emekçisinin çaresi mücadelede

Milyonların beklediği kamuda zam görüşmelerinden emekçiyi mutlu edecek sonuç yine çıkmadı. Hakem heyeti, hükümetin teklifini aynen kabul etti, kamu emekçileri ise tepkili: “Yine mizansen, mücadele şart.”

Emek Servisi

İktidar, “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerinin altını bir kez daha dolduramadı. Yaklaşık 6,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan zam kararı milyonları yine yoksulluğa terk etti. Merkez Bankası'nın yüzde 33 enflasyon tahminine rağmen kamu emekçilerine gelecek yıl toplam yüzde 25 zam yapılacak.

Yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen ile hükümet arasında sürdürülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Dünkü beşinci toplantıda Hakem Kurulu'nun hükümetin zam teklifini aynen sunması üzerine KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal salonu terk etti. Bunun üzerine toplantıya ara verildi ve sonrasında zam kararı açıklandı. Kurul hükümetin teklifini aynen kabul etti. Buna göre, memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

BU SÜREÇ BİR MİZANSEN

Kamu emekçileri ile sendikalar ise kabul edilen zam oranına tepkili. Sendikalar, iktidarın ‘sefalet zammı’ yaptığına dikkat çekti, mücadeleleri ise sürecek.

Zam oranını BirGün’e değerlendiren KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, karara şaşırmadıklarını söyledi. “Baştan itibaren ‘Taraf olan hakem olamaz’ dedik” diyen Yeşil, kurulun hükümetin teklifini adeta bir noter gibi onayladığının altını çizdi. Kararın daha fazla yoksulluk ve sefalet ücreti demek olduğunu aktaran Yeşil, şöyle konuştu: “En düşük kamu emekçisi maaşı 2 yıl sonra bile 39 bin lira olan yoksulluk sınırının yanına bile yaklaşmıyor. TİS masası oluşumu itibariyle demokratik değildi, bu yılki görüşmelerde şeffaf ve demokratik olmayan bir şekilde sürdü. Hükümetin emek karşıtı politikalarına çanak tutan Memur-Sen bu dönem de iktidarın yanında yer aldı. Bu sürecin Hakem Heyeti’ne taşınması, heyetin teklifi aynen onaylaması bir mizansenin ortaya çıkmasını sağladı.” Yeşil, şu ifadeleri kullandı: “2 yıllık emeğimizi gasp eden yıllardır devasa bir hale gelmiş olan güvencesiz çalışma koşulları, antidemokratik uygulamalar, ayrımcılığa bir çözüm üretmeyen bu sistem yeni bir mücadeleye yol açacak. Önümüzdeki dönem açısından mücadeleyi ortaklaştıracağımız bir sonun başlangıcına girmiş olduk. Taleplerimizi bundan sonra da sahip çıkmalıyız.”

UMUT TACİRLİĞİ YAPTILAR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise yayımladığı açıklamada, emekçilerin tüm taleplerinin yok sayıldığını aktardı. Heyet görüşmelerinin hükümetin tiyatrosu haline dönüştüğüne değinen Koramaz, “Mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri üzerinden umut tacirliği yapılmıştır! Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri, bu toplu sözleşme sürecinde de iktidar ve yetkili sendika tarafından göz ardı edilmiş, yok sayılmıştır. Meslektaşlarımızın talepleri üzerinden umut tacirliği yapılmış ama toplu sözleşme maddeleri içerisinde meslektaşlarımıza nitelikli bir kazanım sağlanmamıştır. Özetle; çalışma yaşamı kamu çalışanları için her geçen gün acımasızlaşacak, sömürü yoğunlaşacaktır. Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek; mühendis, mimar ve şehir plancıları dahil bütün emekçiler için temel ihtiyaçtır.” Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mustafa Yeşildağ ise kamu emekçilerini greve davet etti. Gerçek Gündem’e konuşan Yeşildağ, enflasyon oranını hatırlatarak zammın yetersiz olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zam kararının ardından bir artış yapmasının yasal olmadığını vurgulayan Yeşildağ, “Dağ fare doğurdu. Çok büyük beklenti vardı ama biz başından beri söyledik. Hükümetin söylediğinden fazla bir sayıya çıkamazlar diye. Bu yapılan zam değil.”

YANDAŞ DAHİ TEPKİLİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hakem kurulunun kamu emekçilerine belirlediği zam oranını, “Yasanın kendisi, masanın düzeni, tutanak sistemi yeniden tartışılmalı. Bu artık kaçınılmaz” dedi. Kararı Bloomberg HT'ye değerlendiren Yalçın, Hakem Kurulu'nun çoğunlukla noterlik yaptığını dile getirdi.