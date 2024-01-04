Kamu kaynağını ‘harca harca bitmez’: A101’e dev ihale

Mobbingle gündeme gelen A101'in bağlı olduğu Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye yine kamu ihalesi verildi. AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin 23,6 milyon TL’lik “Sosyal yardım amaçlı alışveriş kartı alım işi” ihalesi şirketin oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

İstanbul’daki AKP’li Deniz Köken başkanlığındaki Eyüpsultan Belediyesi 21 Kasım’da, “2024 Yılı Sosyal Yardım Amaçlı Alışveriş Kartı Mal Alım İşi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında, “Eyüpsultan’daki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım amacıyla dağıtılacak alışveriş kartlarının” alınacağı bildirildi. Belediyeye bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihalenin teknik şartnamesini altı şirket inceledi ancak kısıtlayıcı hükümler nedeniyle ihaleye yalnızca bir şirket teklif verebildi.

İhaledeki tek teklifin sahibi, işçilere yönelik mobbing iddiaları ile gündeme gelen ve iktidara yakınlığıyla bilinen A101’in de bağlı olduğu Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi oldu. Eyüpsultan Belediyesi’nin 25 milyon TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalenin sözleşmesi 13 Aralık’ta imzalandı. İhalenin sonuç ilanı ise 2 Ocak’ta açıklandı.

23,6 MİLYON TL’LİK SÖZLEŞME

Eyüpsultan Belediyesi ile Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 23 milyon 625 bin TL olduğu belirtildi. İhale kapsamında şirketten, her biri 500 TL değerinde toplam 50 bin adet alışveriş kartı alınacağı ifade edildi. Kartların son kullanma tarihi ise 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

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KAMUDAN İHALE YAĞIYOR

Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerin toplam bedeli 200 milyon TL’yi aşıyor. Şirketin, 132 milyon 560 bin TL’si AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden olmak üzere yüklenicisi olduğu 30 kamu ihalesinin sözleşme bedelleri toplamı 219 milyon 125 bin TL’ye ulaşıyor.