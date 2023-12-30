Kanser hastası tutuklu hayatını kaybetti

Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve bir yıldır kanser tedavisi gören 63 yaşındaki Naif Aybar hayatını kaybetti. Aybar'ın hastane, savcılık ve ATK'ye yapılan tüm başvurulara rağmen tahliye edilmediği öğrenildi.

Güncel 30.12.2023 17:16 Giriş: 30.12.2023 17:16

Güncelleme: 30.12.2023 17:28 Kaynak: Haber Merkezi

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Adli bir suç nedeniyle Van T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 63 yaşındaki Naif Aybar, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aybar’ın bir yıl önce kanser hastalığına yakalanıp tedavi gördüğü öğrenildi. Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Aybar’ın cenazesi otopsi için Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne getirildi. İşlemlerin ardından kalabalık bir konvoyla Van’ın Elbak ilçesine bağlı Dêr Mahallesi’ne götürülen cenaze, burada defnedildi. BAŞVURULARA RAĞMEN TAHLİYE EDİLMEDİ Aybar’ın, hastane, savcılık ve Adli tıp Kurumu’na (ATK) yapılan tüm başvurulara rağmen tahliye edilmediği öğrenildi. 30 yıllık tutuklu Abdurrakip Yüksekbağ tahliye oldu Hasta tutuklu Cemal Tanhan yaşamını yitirdi