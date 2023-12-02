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30 yıllık tutuklu Abdurrakip Yüksekbağ tahliye oldu

Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 yıllık tutuklu Abdurrakip Yüksekbağ, tahliye edildi.

Güncel
  • 02.12.2023 12:50
  • Giriş: 02.12.2023 12:50
  • Güncelleme: 02.12.2023 13:01
Kaynak: Haber Merkezi
30 yıllık tutuklu Abdurrakip Yüksekbağ tahliye oldu
Fotoğraf: MA

Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 yıllık tutuklu 56 yaşındaki Abdurrakip Yüksekbağ, tahliye edildi.

Siirt’te 2 Aralık 1993'te gözaltına alınan Yüksekbağ’a, Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından müebbet hapis cezası verildi.

26 yaşında cezaevine giren Yüksekbağ, 56 yaşına kadar cezaevinde kaldı. Yüksekbağ en son Urfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu. 

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yüksekbağ’ı cezaevi önünde, ailesi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HEDEP il örgütü yöneticileri ve çok sayıda kişi zılgıtlar ile karşıladı.

Yüksekbağ, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek memleketi Siirt’e doğru yola çıktı.

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