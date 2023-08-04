Karaman’a atanan Osmaniye Emniyet Müdürü, ilk iş olarak Bahçeli’yi ziyaret etti
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’nden Karaman Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Selçuk Okumuş, tayinin ardından Ankara’ya giderek MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
52 ilin emniyet müdürünün değiştiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye İl Emniyet Müdürü iken Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Selçuk Okumuş tayinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Halktv.com.tr'de yer alan habere göre görüşmenin ardından Okumuş, Bahçeli ile fotoğrafını paylaştı.
Okumuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“5 yıldır gururla onurla görev yaptığım Türkiye’min yıkılmaz kalesi, şehitler diyarı güzel Osmaniye’mden ayrılmadan sayın büyüğümüzü ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah devletimizi var etsin."