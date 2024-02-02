Karanlığa geçit vermeyeceğiz

Ülkenin dört bir yanı gericilik kuşatması altına alınırken Erdoğan şeriatı savundu. Erdoğan’ın “Şeriata düşmanlık, dine düşmanlıktır” sözlerine tepki gösteren SOL Parti’nin açıklamasında “Karanlığa geçit vermeyeceğiz” denildi.

Politika Servisi

Türkiye tarikatlar, cemaatler, gerici dernekler, vakıflar ve iktidar eliyle gericilik kuşatması altına alındı. Cumhuriyet’in ilerici değerleri birer birer budanırken laikliğin kalan kırıntıları da süpürülmek isteniyor. Devletin bütün kurumları en tepeden en alta dönüştürülürken, bir grup radikal İslamcı azınlığın yaşam tarzı, toplumun bütününe dayatılıyor. HÜDAPAR ve YRP’nin de girmesiyle tarihin en gerici Meclis’i kurulurken, ÇEDES projesiyle derslere imamlar sokuluyor. Tarikatların hedef gösterdiği konser ve festivaller valiliklerin emriyle yasaklanıyor. RTÜK sopasını elinden düşürmeyen iktidar, gerici çevrelerin talepleri için televizyon dizilerine ağır cezalar çarptırıyor. Filistin eylemleri bahane gösterilerek hilafet bayrakları açan gericiler, adliye koridorlarında şeriat sloganları atıyor.

Halk gerici kuşatmaya karşı tepkisini yüksek sesle dillendirirken gerici kuşatamaya destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan şeriatı savundu. Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuşan Erdoğan, adliye koridorlarında şeriat sloganları atan ve mitinglerde hilafet bayrağı açan gruplara sahip çıktı. “Farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı var” diyen Erdoğan, “İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık esasında dinin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp inanmamak, yaşayıp yaşamamak elbette bir tercih meselesidir. Ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Bu ülkenin hukuku korumakla görevli kimi baroları çıkıyor, Kelime-i Tevhid'le ilgili suç duyurusunda bulunabilir. Milyonlarca vatandaşımı gerici diyerek tahkir edebiliyor” ifadelerini kullandı.

Şeriat ve hilafet çağrılarına karşı çıkanları hedef alan Erdoğan, konuşmasının devamında, “Türkiye'de sayıları az da olsa kimi çevrelerde şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı vardır. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığından boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz” dedi.

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BU ABLUKA DAĞITILACAK

Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösteren SOL Parti’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemiz, rantçıların, hilafet yanlılarının, para babalarının kıskacında yoksulluk ve bağnazlıkla boğuşuyor. Karanlıkla doldurdukları sokaklardan hilafet çağrıları yükseliyor. Ülkemizi NATO’cu, Amerikancı işbirlikçilerin şeriat ve hilâfet çağrılarıyla büyüttüğü karanlıkta boğdurmayacağız. SOL Parti olarak Şubat ayında ülkenin dört bir yanında aydınlık, eşit ve özgür yarınlar yürüyüşlerinde buluşmaya çağırıyoruz.”