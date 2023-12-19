Karasu Çayı renk değiştirdi

Haber Merkezi

Çevre felaketlerinin sonu gelmiyor. Antep’in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı’nın renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçedeki Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı’nı ziyaret eden yurttaşlar, Karasu Çayı’nın siyah aktığını ve köpürdüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sudan aldıkları numuneyi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim etti. Analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanmaması uyarısında bulunuldu.