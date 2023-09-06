Kartal'da silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

İstanbul Kartal'da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Kartal'da iddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallerinde sohbet ederken, siyah renkte araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre; saldırı sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişiler ise olay yerinden kaçtı.

Vurulan gençleri fark eden yurttaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.



Olayı gördüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Demir, "Balkonda oturuyordum. Arka mahalleden bağırma sesleri geldi. Aklımın ucundan geçti bir şey olacak diye, internet kafenin orada vurmaya çalıştı, vuramadı. Sonra kahvenin önünde vurdular" dedi.



