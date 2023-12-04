Kasım enflasyonu açıklandı: Emekli ve memur maaşı zam oranları netleşiyor

TÜİK’in enflasyonu kasım ayında yüzde 3,28; yıllık yüzde 61,98 olarak açıklamasından sonra SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ile memur maaşlarına yapılacak zamlar da netleşiyor.

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İşçi emeklisi ve memurlara yapılacak zamlarda altı aylık enflasyon verileri baz alınıyor. BloombergHT, açıklanan enflasyonla yapılacak muhtemel zam oranlarını hesapladı.

İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında enflasyon yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 33,7 olarak ortaya çıktı.

Kasım ayında enflasyon TÜFE'de yüzde artarken, yıllık bazda yüzde oldu. Bu verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI EN AZ NE KADAR?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 34'e yaklaşmı durumda. Net rakam Aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında dört aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

KADEMELİ BİR ARTIŞ OLABİLİR

3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı Kasım sonu itibarıyla yüzde 61,36 oldu.

ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nca alınan toplu sözleşme kararlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak kümülatif zam oranı 2024 için yüzde 26,50, 2025 için yüzde 11,30 olacak.