Kassam Tugayları: Gazze'de 3 İsrail askeri aracını imha ettik, 1 asker öldü

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail'e ait 3 askeri aracını imha ettiklerini ve çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü bildirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarında 3 askeri aracı imha ettiklerini ve çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarına bağlı Telegram hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nda el yapımı patlayıcı ve "Yasin 105" roketleriyle 1 askeri aracı hedef aldığı kaydedildi.

Gazze'nin kuzeybatısında da İsrail güçleriyle çatışmaya girildiği ifade edilen açıklamada, biri tank, diğeri buldozer olmak üzere İsrail'e ait 2 aracın daha hedef alındığı, 1 askerin öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.