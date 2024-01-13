Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kastamonu’da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen fırtınada deniz taştı, yollar su altında kaldı. Cide-Bartın Karayolu’nda ise araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Güncel
  • 13.01.2024 00:53
  • Giriş: 13.01.2024 00:53
  • Güncelleme: 13.01.2024 00:55
Kaynak: İHA
Kastamonu’da deniz taştı, sokaklar su altında kaldı


Kastamonu’da yoğun kar yağışı ile birlikte tipi ve fırtına da etkili oluyor. Cide ilçesinde etkili olan fırtınana sebebiyle deniz taştı. Sahili adeta döven dev dalgalar sebebiyle sahil yolu su altında kaldı. Taşan su, mahallelerdeki sokaklara kadar girdi.

 Denizin taşması sonrası Cide-Bartın Karayolu da su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede jandarma, İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, yolda biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Karadeniz’de fırtına uyarısı
Fırtınada batan geminin kayıp 7 çalışanı 52 gündür aranıyor
BirGün'e Abone Ol

 

 

 