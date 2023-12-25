Katliam anması yine yasak!

Haber Merkezi

Maraş Valiliği, Maraş Katliamı'nın, 45'inci yıl dönümünde düzenlenmek istenen anma törenlerine yine izin vermedi. Kentte 15-25 Aralık'ta yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı. Erenler Cemevi'nde yapılan açıklamada konuşan CHP'li Ali Öztunç, "Genelkurmay arşivleri açılsın. Açılsın ki kim yaptı, kimler azmettirdi, kimler işin içindeydi, neydi, ne değildi her şey gün gibi ortaya çıksın" dedi.

Maraş Katliamı'nın 45. yılında Alevi örgütleri tarafından Yörük Selim Mahallesindeki Erenler Cemevi’nde anma töreni düzenlendi. Törene Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve halk katıldı. Anma töreninde bir konuşma yapan Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, "Katilleri vicdanlarda mahkum etmek için her yıl buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Katilleri, failleri sürekli koruyan bir anlayış ile karşı karşıyayız. 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın katillerini serbest bırakanları dabiliyoruz. Davayı zaman aşımına uğratanları da biliyoruz" dedi.

Anmada konuşan CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç, "Hükümeti devleti yöneten hükümet yetkililerinin birinin başında böyle birşey olsa anasının, babasının atasının mezar yerini görmek istemez mi? Mezar yerleri gösterilsin. İki; Genelkurmay arşivleri açılsın. Açılsın ki kim yaptı, kimler azmettirdi, kimler işin içindeydi, neydi, ne değildi her şey gün gibi ortaya çıksın. Talepler bunlar ama bu taleplerden 45 yıldır kaçılıyor. Kaçılıyorsa demek ki var birşey. Demek ki ortaya çıkmasını istemedikleri şeyler var" dedi.

Erenler Cemevi'nde katliamlarda, depremde ve Filistin'de yaşamını yitirenler için çırağ yakıldı, semah dönüldü. Ardından anma etkinliğine katılanlara lokma verildi.

VALİLİK TÜM EYLEMLERİ YASAKLADI

Maraş Valiliği, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da anma törenlerini bir kez daha yasakladı. Kentte siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç 15-25 Aralık'ta yapılması planlanan tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı.