Katliam destekçisi Batı’ya gün doğdu

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde başlattığı savaş sürerken Tel Aviv’e destek için hazırda bekleyen Batılı güçler, Birleşmiş Milletler’e (BM) yönelik iddiaları fırsat bildi. BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) Hamas’a destek verdiği iddialarının ardından ABD, Almanya, Hollanda, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere, UNRWA’ya fon sağlamayı durdurdu. İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise UNRWA’ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanyanın Filistin davasının tasfiyesini amaçladığı ve bunun, "toplu bir cezalandırma" olduğu belirtilerek, finansal desteği kesen ülkelere bu karardan dönülmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea’nın, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için Fransa'nın başkenti Paris'e gittiği belirtildi. Barnea’nın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün yanı sıra Mısırlı ve Katarlı yetkililerle bir araya geleceği kaydedildi. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde ise, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklifin arabulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildiği kaydedildi. Yeni teklifte Hamas'ın, ABD dahil uluslararası garantiler aldığı ve ateşkes süresince Gazze’ye yönelik saldırıları nihai olarak durdurabilecek kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceği ifade edildi.