Katliamcıya ‘iyi hâl’

Haber Merkezi

10 Ekim katliamı davası firari sanıklarından olan IŞİD terör örgütü yöneticisi Ahmet Güneş’in 2015 yılında Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada, dosyadaki infaz ve eğitim videolarına rağmen örgüt üyeliğinden aldığı cezada “iyi hal indirimi” yapıldığı ortaya çıktı. ANKA’da yer alan habere göre mahkeme gerekçeli kararında infaz görüntüsündeki Güneş’in bir kişiye tüfekle ateş etmesini “terör örgütü üyeliğine” delil olarak gösterirken, bu infaza ilişkin ayrı bir soruşturma açılmadı. Güneş’in ise yargılamada infaz videosuna karşı; “O esnada benim de ateş etmemi söylediler. O esnada şahıs gruptakiler tarafından ateş edip öldürülmüştü. Bana da bu şekilde söylemeleri üzerine, ben de şahsı hedef almaksızın ateş edilip vurulmuş olan şahsın bulunduğunu yöne doğru ateş etmek zorunda kaldım” diyerek kendisini savundu. Mahkemenin Güneş ile birlikte yargılanan IŞİD’liler Ökkeş Durmaz ve Mustafa Delibaşlar hakkındaki beraat kararının gerekçesini ise “Güneş ile birlikte aynı araç içinde yakalanması haricinde delil olmaması” oluşturdu. IŞİD’li Delibaşlar’a ait kar maskesi ve harici bellekler de beraat kararı nedeniyle kendisine iade edildi.

Güneş, Durmaz ve Delibaşlar’ın yargılandığı Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Mustafa Delibaşlar ve Ökkeş Durmaz hakkında beraat, Ahmet Güneş’e ise önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ancak yapılan indirimin ardından bu ceza 6 yıl 3 aya düşürüldü. Mahkeme, Güneş’in infaz videosunda PKK’lı olduğunu belirttiği şahsı infaz ettikleri görüntüde öldürülen kişiye ateş ettiğini saptamasına karşın bu infazı sadece “örgüt üyeliğine” delil olarak değerlendirdi.

Görüntülerde videoyu çeken kişi “Ölüm size gelip çattığında mı Müslüman oldunuz” diye sordu. Güneş, önündeki kişi infaz etmeden önce Kur’an-ı Kerim’den Tevbe Suresi ayetlerini okudu. Güneş, önündeki kişinin PKK’lı olduğunu belirterek, “İşte bu mürtet PKK’den aldığımız esirlerden bir tanesi. Bunlar gerek PKK’nin yanında savaşan gerekse söz ve dil ile her halükarda onlara destek olmaya çalışanlar” diye konuştu. Güneş, önündeki kişinin öldürülmesini “Amel” diye açıklayarak, yine başka bir ayeti okudu. Videodaki IŞİD’lilerin önlerindeki kişiyi infaz ettikten sonra cansız bedenine ellerindeki tüfeklerle birer el ateş etmelerini istedi.