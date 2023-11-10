Kavala’dan Bahçeli’ye: Yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştırıyor

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala, son grup toplantısındaki konuşması da dahil kendisini sürekli hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala, Bahçeli’nin “Osman Kavala Sorosçudur, casustur” sözlerine tepki gösterdi.

Casuslukla ilgili yargılamadan beraat ettiğini hatırlatan Kavala, Bahçeli'nin söylemleri için "Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir" dedi.

2 bin 201 gündür cezaevinde tutulan Kavala'nın açıklaması şöyle:

“MHP Genel Başkanı, benim 'Sorosçu ve casus' olduğumu söylemiş. George Soros’la Açık Toplum Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyelerininkinden farklı bir ilişkim olmadığını daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Casusluk suçlamasının ilk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasının ardından beni hapiste tutmak için yaratılmış olduğu biliniyor. Alenen yasalarımıza aykırı bir şekilde kurgulanmış olan bu çirkin suçlama çürütüldü ve düşürüldü. Hukuksuzlukla malul iddiaların siyaseten kullanılması, en başta demokrasi kültürümüze zarar verir. Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı konuşmada Can Atalay, Tolga Şardan, Osman Kavala, Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti. Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısındaki konuşmasında genelde yaptığı gibi Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı hedef göstermişti.