Kaybedilenler anıldı

Şili’de General Pinochet diktatörlüğünün kurbanları başkent Santiago’da düzenlenen yürüyüşte anıldı. Şili lideri Boric, “Hafıza olmadan parlak bir gelecek olamaz” dedi.

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Güney Amerika ülkesi Şili'de Augusto Pinochet'in sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi devirerek yönetime el koyduğu darbenin 50'nci yılında Pinochet diktatörlüğünde hayatını kaybedenler ve zorla kaybedilenler anıldı.

Reuters'ın haberine göre, Devlet Başkanı Gabriel Boric, konuya ilişkin açıklamasında, "Bizi sayfayı çevirip geçmişi unutmaya davet ediyorlar. Ancak, hafıza ve hakikat olmadan parlak bir gelecek mümkün değil" dedi. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı geleneksel yürüyüş, kent merkezinde başladı. Allende'nin kabrinin bulunduğu mezarlıkta sona eren yürüyüşe, askeri cunta döneminde kaybedilen birçok kişinin yakını katıldı. Etkinliğe katılan binlerce kadın, siyah giyinerek darbede hayatını kaybedenleri anısına mum yaktı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yürüyüş korteji Şili devlet başkanlığı sarayı La Moneda'nın önünden geçtiği sırada anmaya katılanlarla polis arasında çatışma yaşandı. Şili hükümetinden yapılan açıklamada sarayın dış cephesinin tahrip edildiği ve bazı camlarının kırıldığı belirtildi. Polis anmaya katılanlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile saldırdı. 11 kişi gözaltına alındı. Yürüyüşe katılan Şili’nin solcu Devlet Başkanı Gabriel Boric, eylemdeki şiddet olaylarını kınadı. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Boric "Allende ve diğer pek çok demokratın uğruna savaştığı şeye saldırmanın mantıksızlığı alçakçadır" dedi.