Şili'de halk bugün darbeyi protesto ediyor

Şili'nin başkenti Santiago'da halk, 50 yıl önce General Augusto Pinochet'nin sosyalist başkan Salvador Allende'ye karşı gerçekleştirdiği askeri darbede hayatını kaybedenler için protesto gösterisi düzenledi.

Şili'nin başkenti Santiago'da halk, 50 yıl önce General Augusto Pinochet'nin sosyalist başkan Salvador Allende'ye karşı gerçekleştirdiği askeri darbede hayatını kaybedenler için protesto gösterisi düzenledi.

Polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale ederken, göstericiler taş ve molotof kokteyliyle karşılık verdi.

ŞİLİ'DEKİ CIA DESTEKLİ DARBE

11 Eylül 1973 tarihinde General Pinochet, ABD desteğiyle iktidardaki sosyalist başkan Salvador Allende'ye karşı darbe gerçekleştirdi. Bu darbeyle dünyanın seçimle başa gelmiş ilk sosyalist hükümeti devrildi ve yerine 17 yıl süren bir diktatörlük kuruldu. 65 yaşındaki Başkan Allende darbeye karşı bizzat silahıyla direnişe geçti. Allende darbe sırasında yaşamını yitirse hâlâ büyük bir sevgiyle anılıyor.