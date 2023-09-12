Latin Amerikalı liderler Şili darbesinde ölenleri andı

Şili'de 1973'te gerçekleştirilen askeri darbenin 50. yılı dolayısıyla Şili'nin başkenti Santiago'da anma etkinliği düzenlendi. La Moneda Başkanlık Sarayı önünde toplanan halk, gösteri düzenledi. Latin Amerika ülkelerinin liderleri de etkinlikte yer aldı.

Şili'de 1973'te gerçekleştirilen askeri darbenin 50. yılı dolayısıyla Şili'nin başkenti Santiago'da etkinlik düzenlendi. Çok sayıda Latin Amerikalı liderin katıldığı törende Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Kolombiya Devlet Başkanı Luis Arce, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ve Alman Federal Konseyi Başkanı Peter Tschentscher hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Şili'nin başkenti Santiago'daki La Moneda Başkanlık Sarayı önünde toplanan halk, gösteri düzenledi. Eski Uruguay Başkanı Jose Alberto Mujica da etkinlikte yer alan isimlerdendi.