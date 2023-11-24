Kayıt dışı siyaset büyük kötülük

Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü yayımlaması tartışmaları yeniden alevlendirdi. İktidarından muhalefetine bir grup politikacı, ülke siyasetini kalın sis perdesi ardından dizayn ediyor.

Politika Servisi

Türkiye’de politika uzunca süredir siyasi elitler arası sergilenen bir oyun alanına dönüştü. Halktan kopuk, kitleleri tribüne çeken, katılımcı ve demokratik yolları kapatan, kapalı kapılar ardında kurgulanan, bu kayıt dışı siyaset tarzı, iktidarıyla muhalefetiyle genel eğilim haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmelerinden bir tutanağa dahi ulaşmak mümkün olmazken, seçimlerde yaşanan vekil pazarlıkları, gizli protokoller, parti içi kavgalar kamuoyunun bilgisinden uzak, şeffaf olmayan bir siyaset tablosu ortaya çıkardı.

Bir grup parti lideri ile parti kurmayı, ülkedeki bütün siyasal yapıyı sis perdesi ardından dizayn etti. Her geçen gün biraz daha edilgen hale getirilen kitleler ise, seçmen olarak 4 yılda bir önüne konulan sandıklara gidip oy kullanmaya mahkum edildi. Bu siyaset tarzının doğal sonucu ise kamuoyunun kimi zaman sonradan öğrendiği, çoğunlukla hiçbir zaman bilgi alamadığı kirli pazarlıklar, siyasal etikten yoksun birtakım anlaşmalar oldu.

ÜÇ BAKANLIK SÖZÜ

Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı. 24 Mayıs’ta imzalanan protokolde, Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık verileceği yer aldı. "Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" başlığı taşıyan protokolde, "AKP hükümeti döneminde tamamen tahrip edilen devlet düzen ve kurumların, yeniden düzenlenmesinde aşağıdaki görev bölümü kapsamında işbirliği yapılacaktır" denildi.

Protokolde ayrıca şu maddeler yer aldı: Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, görüş birliği sağlanan Bakan Yardımcılıkları (Müsteşarlıklar) Zafer Partisi'ne tahsis edilecektir. Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır. Zafer Partisince deruhte edilen Bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir."

Kılıçdaroğlu, protokole ilişkin yaşanan tartışmalarda “Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir” demişti. Protokolün tam metnini yayımlayan Özdağ ise “Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye’nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır” diye konuştu.

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ERDOĞAN VE BAHÇELİ GÖRÜŞTÜ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘yüzde 50+1’ tartışmasının ardından bugün ilk kez yüz yüze görüştü. İki liderin, ‘yüzde 50+1’ tartışmasının yanı sıra yerel seçim ittifakını da konuştuğu tahmin ediliyor. Ancak kapalı kapılar ardındaki görüşmeye ilişkin iki liderden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan, hafta sonu Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin ‘isabetli olacağını’ söylemişti. İki gün önce partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli ise, Cumhur İttifakı’na sahip çıkarken seçim sisteminin değişmesinden yana olmadığını söyledi.

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BEKER’DEN AKŞENER’E YANIT

Son günlerde tartışmaların merkezinde yer alan, kısa süre önce İyi Parti’den istifa eden Adnan Beker hakkındaki iddiaları yalanladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "fuhuş" iddiasına yanıt veren Beker, "Eğer Akşener'in bahsettiği bensem grup toplantısında açıklasın, ben değilsem bunu düzeltsin, ispat edemezse genel başkanlıktan istifa etsin!" dedi.