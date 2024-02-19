Kayıtlar, mahkûma işkenceyi kanıtladı

Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi’ni ziyaret eden TİHEK yetkilileri, yumuşak odada bir tutuklunun ters kelepçeli tutulduğunu tespit etti. Raporda, uzun süre yumuşak odada tutulan tutuklulara yemek verilmediği ifade edildi.

Deniz GÜNGÖR

Üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TİHEK) Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi’ne yaptığı ziyarette bir tutuklunun yumuşak odada ters kelepçeli bir şekilde tutulduğu ortaya çıktı. Cezaevi yönetimi ise söz konusu tutuklunun ‘‘kendine zarar verme eğilimi olduğu gerekçesiyle ters kelepçe kullanıldığını iddia etti. “Yumuşak oda” olarak da bilinen duvarları süngerlerle kaplı olan oda, cezaevlerinde tutukluların kendilerine zarar vermesini engellemek amacıyla kullanılıyor.

Kurumdaki infaz ve koruma memurları tarafından TİHEK yetkililerine yapılan açıklamada tutukluların sakinleştikten sonra tutukluların koğuşa alındığı ifade edildi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemede ise uzun süre odada tutulan tutuklulara yemek verilmediği ortaya çıktı.

SAATLERCE TUTTULAR

Kamera kayıtları ve kayıt defterlerinde yapılan incelemede aynı zamanda yumuşak odaların kullanımına ilişkin kayıtların düzenli tutulmadığı tespit edildi. Tutuklunun odaya giriş ve çıkış saatlerinin kamera kayıtlarıyla uyuşmadığı görülürken raporda, bazı tutukluların ise odadan çıkış saatinin belli olmadığına dikkat çekildi. Raporda, gece saat 22.15’te odaya alınan bir tutuklunun ertesi sabah saat 08.38’de odadan çıkarıldığı; başka bir tutuklunun ise saat 16.48’de odaya alındığı ertesi sabah saat 10.19’da çıkartıldığı tespit edildi.

Öte yandan Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi’nin yaklaşık 22 ay önce hizmete açıldığı ifade edilen TİHEK raporunda, kurumun faaliyete geçtiği tarihten bu yana yumuşak odanın 23 kez kullanıldığına dikkat çekildi.

KELEPÇELİ MUAYENE

TİHEK yetkililerin tutuklularla yaptıkları görüşmede tutuklulardan bazılarının doktor muayenesi sırasında kelepçeli olduklarını söylediği ortaya çıktı. Muayene esnasında odada infaz ve koruma memurunun da olduğu öğrenildi. Kurum revirindeki sağlık personeli ise söz konusu durumu “güvenlik” olarak nitelendirirken kelepçeli muayenenin de “doktor inisiyatifinde” olduğunu ifade etti.

TİHEK raporunda yer verilen söz konusu cezaevindeki diğer sorunlar ise şu şekilde:

• Yumuşak odalarda havalandırma ve doğal havalandırma için ise pencere bulunmadığı görüldü.

• Yumuşak odaların hijyenik olarak yeterli olmadığı öğrenildi.

• Yumuşak odaların kaplı olduğu malzemenin yumuşak olmadığı ve oda zemininde yumuşak dolgu malzemesi olmadığı görüldü.

• Yumuşak odalardaki tuvaletlerin kamera açısı içerisinde kaldığı tespit edildi.

• Personelin insan hakları, kişiler arası iletişim eğitimi ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almadığı öğrenildi.

• Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmediği görüldü.

• Avukat görüşme odasının ses geçirdiği, konuşulanların dışarıdan tespit edildiği öğrenildi.