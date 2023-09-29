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Kayseri’de bunalıma giren kişi silahla intihar etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Güncel
  • 29.09.2023 00:13
  • Giriş: 29.09.2023 00:13
  • Güncelleme: 29.09.2023 00:16
Kayseri’de bunalıma giren kişi silahla intihar etti

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi hayatına son verdi.
 

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda; bunalımda olduğu iddia edilen C.P. tabancayla kafasına ateş etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ikametin kapısını açtı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede C.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

C.P.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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