Kayyum, Kürtçe tabelayı kaldırdı

Diyarbakır'ın Bismil ilçe belediyesine atanan kayyum, Selet Mahallesi girişinde yer alan “Hûn bi xêr hatin” yazılı Kürtçe tabelayı kaldırıp yerine "Yukarı Salat Mahallesi Hoş Geldiniz" yazılı tabela astı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçe belediyesine atanan kayyum, ilçeye bağlı Selet Mahallesi girişinde yer alan “Hûn bi xêr hatin” (Hoş geldiniz) yazılı Kürtçe tabelayı kaldırıp, yerine “Yukarı Salat Mahallesine hoş geldiniz, Bismil’de mutluyum” yazılı tabela dikti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yine Kürtçe olan “Selet” ile “Seleta jor” yazılı tabelaları da kaldırılıp yerine “Yukarı Salat” ve “Aşağı Salat” tabelaları dikildi.

Büyükşehir Yasası’ndan önce belde olan mahalleye, 2015 yılında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) döneminde “Hûn bi xêr hatin” tabelası asılmıştı. Görevden alınarak yerine kayyum atanan Bismil Belediyesi'nin eski Eş Başkanı Orhan Ayaz, Kürtçe tabelaların sökülmesine tepki gösterdi.

"İNKAR POLİTİKALARININ YANSIMASI"

Orhan Ayaz, tabelanın sökülmesinin inkar politikalarının bir yansıması olduğunu söyledi. İktidarın Kürt diline yönelik tahammülsüzlüğünün devam ettiğini belirten Ayaz, “Kürt sorununda güvenlikçi politikalar dışında hiçbir siyasal ajandası olmayan iktidar, kayyum uygulamaları ile 100 yıllık cumhuriyetin demokrasi tarihinde var olan sınırlı sayıda demokrasi kazanımlarını da ortadan kaldırmıştır” dedi.