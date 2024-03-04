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Kayyumun yönettiği Yüksekova Belediyesi'nin borcu 995 milyon TL

Kayyum yönetimindeki Yüksekova Belediyesi'nin borcu açıklandı. Kayyum Ömer Çimşit, belediyenin borcunun 995 milyon 625 bin TL olduğunu söyledi.

Güncel
  • 04.03.2024 14:23
  • Giriş: 04.03.2024 14:23
  • Güncelleme: 04.03.2024 14:29
Kaynak: Haber Merkezi
Kayyumun yönettiği Yüksekova Belediyesi'nin borcu 995 milyon TL

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kayyum yönetimindeki belediyenin borcu açıklandı. Kayyum olan İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, 29 Şubat itibariyle belediyenin hesaplarında toplam 8 milyon 302 bin TL bulunduğunu söyledi.

Kayyum Cimşit, belediye borcunun ise 995 milyon 625 bin TL olduğunu açıkladı.

Yerine kayyum atanan Gever Belediye Eşbaşkanı İrfan Sarı, 2019 yılından 2023 yılına kadar belediyenin toplam borcunun 1 milyar 280 milyon olduğunu açıklamıştı.

Mart 2019'da yapılan seçimlerde HDP'nin kazandığı belediyeye yaklaşık 7 ay sonra kayyum atanmıştı.

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