Kelepçeyle gözaltına alınan gazeteci Evrim Kepenek serbest bırakıldı

İfade vermek için bugün saat 10.00 sularında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne kelepçeyle getirilen Kepenek, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kepenek her ay bir defa karakola imza verecek.

Bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İşyeri Temsilcisi Evrim Kepenek, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Kepenek'e her ay 1 kez karakola imza verme şartı getirildi.

Kepenek, bu sabah saatlerinde ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne kelepçeyle getirilmişti. Dün İstanbul'daki evi basılarak aranan ve göaltına alınan Evrim Kepenek'e gözaltı sırasında da plastik kelepçe takılmıştı.

Bianet'in haberine göre, adliye güvenliği gelişmeleri takip eden gazetecilere “Çekim yapmak için izniniz var mı” diyerek engel olmaya çalıştı, “Size burada çekim yaptırmam” dedi. Ancak güvenlik müdürleri daha sonra personelini geri çekti.

Beyoğlu Karakolu'nda polislere verdiği ifadede Kepenek’e, Diyarbakır’da Haziran 2022’den Temmuz 2023’e kadar hapiste tutulan 16 (yargılanan 18) gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı ve mahkeme heyetindeki eşinin Samsun Vezirköprü’ye tayin edilmesini yazan Fırat Arslan’ın tweet’ini neden paylaştığını soruldu.