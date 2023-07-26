Gözaltına alınan gazetecilerde son durum: 1 tutuklama, 3 adli kontrol

Aynı soruşturma kapsamında 4 şehirde 5 gazeteci dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerden Fırat Can Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken Sibel Yükler, Delal Akyüz ve Evrim Deniz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evrim Kepenek’in ise bugün ifade için adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gazetecilere yönelik sabah operasyonları, ev baskınları ve gözaltılar durmuyor. Dün de 5 gazeteci, sosyal medya hesaplarında yaptıkları haber paylaşımları gerekçe gösterilerek evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

İlk olarak sabah saatlerinde Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan ile T24 editörü Sibel Yükler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. Delal Akyüz'ün İzmir’deki evine, Fırat Can Arslan ile Sibel Yükler'in ise Ankara'daki everine polis tarafından baskın düzenlendi.

KELEPÇELİ GÖZALTI

İlerleyen saatlerde Bianet editörü Evrim Kepenek de İstanbul'daki evinden plastik kelepçe ile gözaltına alındı. Kepenek'in avukatının gelmesini beklemeyen polisler, muhtarın gelmesiyle kameralar eşliğinde evde arama yaptı. Aramada Kepenek’in ve kardeşinin tüm dijital materyallerine el konuldu.

Gazeteci Evrim Deniz de Diyarbakır’da ifade için çağrıldığı Huzur Polis Merkezi Amirliği’nde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak aynı şekilde savcı ve hakimin tayin haberini paylaşması gösterildi.

ARSLAN TUTUKLANDI, KEPENEK ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gazeteciler Sibel Yükler, Delal Akyüz ve Evrim Deniz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat Can Arslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken Evrim Kepenek’in ise bugün ifade için adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.