Kemal Bülbül, Yeşil Sol Parti kongresinde genel başkanlığa aday olacağını duyurdu

Bir önceki dönemde HDP'den Antalya Milletvekili seçilen Kemal Bülbül, Yeşil Sol Parti kongresinde genel başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

HDP 27. Dönem Antalya Milletvekili ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 12. Dönem Genel Başkanı Kemal Bülbül, Yeşil Sol Parti'nin önümüzdeki ay yapılması beklenen kongresinde genel başkanlığa adaylığını koyacağını duyurdu.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'a konuşan Bülbül, adaylığını koyacağı yönündeki iddiaları doğruladı.

Habere göre kongrenin 16-17 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor. Kongrede hem yeni eş genel başkanlar seçilecek hem de partinin ismi değişecek.