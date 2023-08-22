Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kemal Bülbül, Yeşil Sol Parti kongresinde genel başkanlığa aday olacağını duyurdu

Bir önceki dönemde HDP'den Antalya Milletvekili seçilen Kemal Bülbül, Yeşil Sol Parti kongresinde genel başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

Güncel
  • 22.08.2023 14:00
  • Giriş: 22.08.2023 14:00
  • Güncelleme: 22.08.2023 14:11
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Kemal Bülbül, Yeşil Sol Parti kongresinde genel başkanlığa aday olacağını duyurdu

HDP 27. Dönem Antalya Milletvekili ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 12. Dönem Genel Başkanı Kemal Bülbül, Yeşil Sol Parti'nin önümüzdeki ay yapılması beklenen kongresinde genel başkanlığa adaylığını koyacağını duyurdu.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'a konuşan Bülbül, adaylığını koyacağı yönündeki iddiaları doğruladı.

Habere göre kongrenin 16-17 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor. Kongrede hem yeni eş genel başkanlar seçilecek hem de partinin ismi değişecek.

EMEP Milletvekili Karaca: Gültan Kışanak, ablasının cenazesine gidişi ve dönüşü sırasında işkence ve yıldırmaya uğramış
Yeşil Sol Parti binasına ispirto bırakan şüpheli yakalandı, Valilik "akıl sağlığı yerinde değil" dedi
BirGün'e Abone Ol