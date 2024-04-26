Kendini atıp yerde yuvarlanan AKP'li meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ziyareti sırasında kendini yere atarak yuvarlanmaya başlayan AKP’li meclis üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını duyurdu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yol çalışmasında büyükşehir belediyesi tarafından engellenen ekipleri ziyareti sırasında kendisini yere atarak yuvarlanan ve saldırıya uğradığını iddia eden AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe hakkında partisi disiplin soruşturması başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Talus, şunları kaydetti:

"İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

Görüntülerin sosyal medyada alay konusu olması üzerine İbrahim Efe, 'öfkesine yenik düşerek kontrolünü kaybettiğini' belirtmiş ve özür dilemişti.