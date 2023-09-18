KHK ile ihraç edilmişti: Doç. Dr. Melda Yaman göreve iade edildi

2016 yılında KHK ile haksız ve hukuksuz bir şekilde görevinden uzaklaştırılan Doç. Dr. Melda Yaman görevine yeniden başladı.

2016 yılında KHK ile haksız ve hukuksuz bir şekilde görevinden uzaklaştırılan Doç. Dr. Melda Yaman İdare mahkemesindeki davayı kazanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki görevine başladı.

Fakültedeki çalışma arkadaşları ve Eğitim-Sen’li akademisyenlerce karşılanan Melda Yaman kısa bir açıklama yaptı. Konuşmasında “Üniversiteye döndüğü için buruk bir mutluluk yaşadığını, çünkü ihraç edilen diğer akademisyenlerin henüz göreve başlatılmadıklarını, esas mutluluğun tüm barış akademisyenlerinin görevlerine döndüğünde yaşanacağını belirtti. Yaman, bugüne kadar barış akademisyenlerinin zor süreçlerden geçtiklerini, ama haklı olduklarını bildikleri için yılmadan hukuk mücadelesi verdiklerini belirtti. Bu süreçte zor zamanlarında yanlarında olan emek örgütlerine ve sendikalara da teşekkür eden Yaman, örgütlülüğün böyle günlerde öneminin açığa çıktığını, kendilerine destek veren ve dayanışma gösteren Eğitim-Sen ve KESK’lilere teşekkür etti.

Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür’de öncelikle görevine iade edilen Melda Yaman’a hoş geldin dediklerini, mücadelenin tüm ihraç akademisyenler görevlerine dönene kadar süreceğini, ihraçların hukuksuz olduğunu iktidarın da bildiğini, bu nedenle sürecin gereksiz yere uzatıldığını vurguladı. Eğitim-Sen ve KESK’in tüm çalışanların, haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayanların yanında olmayı sürdüreceğini, Melda hocanın da özgür ve demokratik üniversite mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.