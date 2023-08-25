Kibariye, sahneden Erdoğan çiftine seslendi: Götürdük malları valla

AKP'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda sahne alan şarkıcı Kibariye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hitaben yaptığı konuşmada “Kurban olayım sizlere. Götürdük malları, valla” dedi.

AKP’nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Ankara Congresium’da düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve çok sayıda partili katıldı.

Kibariye, sahneden Erdoğan çiftine seslendi: Götürdük malları vallahttps://t.co/izJ9wAIkwM pic.twitter.com/TGAenBaGxh — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 24, 2023

ATO Congresium’da düzenlenen AKP 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda sahneye çıkan Kibariye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan çiftine dönerek söylediği sözler gündem oldu.

Kibariye önce "Cumhurbaşkanım. Yengecim, Emine Hanım. Kurban olayım size, sizleri yaradana. Ne kadar şeref ne kadar güzel" dedi. Ardından "Götürdük malları, valla. İyi misiniz? Sağlığınız sıhhatiniz iyi mi? Allah daim etsin" ifadelerini kullandı.