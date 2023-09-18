Kılıçdaroğlu, 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi: Kavga görüntülerine izin vermeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan kavga görüntülerinin oluşmasında payı olanlar için sürecin başlatılmasını istediği kaydedilirken, "Kavga görüntülerine izin vermeyeceğim” dediği belirtildi.

CHP’de il kongreleri devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi.

Gazete Pencere'den Candan Yıldız'ın haberine göre; ilçe başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl Başkanlığı için herhangi bir isim telaffuz etmediği, sadece bir profil çizdiği öğrenildi.

Buna göre Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir çıtanın yakalandığını, bu çıtanın altına düşmemek gerektiğini vurguladı.

Gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan kavga görüntülerine dair çok net tavır aldığı, “İzin vermeyeceğim” dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun, böylesi görüntülerin oluşmasında payı olanlar için sürecin başlatılmasını istediği ifade edildi. MYK’de de bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan halktv.com.tr’ye konuşan bir ilçe başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre tarafından iptal edildiği iddia edilen Fatih Kongresi'nin de gündeme geldiğini aktardı.

Toplantıya katılan bir ilçe başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Fatih’teki 11 delegenin oy kullanması için hukukçular ile görüşeceğim” dediğini belirtti.