Kılıçdaroğlu, Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve ilçe başkanları ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya il ve ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve ilçe başkanlarını kabul etti.

Partiden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP Antalya İl Başkanı Cengiz ve kongrelerini tamamlayan Antalya'daki ilçe başkanları ile bir araya geldiği belirtildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP Antalya İl Başkanlığı Kongresi 8 Ekim’de gerçekleşecek.