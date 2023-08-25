Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.
Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.