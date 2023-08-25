Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Güncel 25.08.2023 17:20 Giriş: 25.08.2023 17:20

Güncelleme: 25.08.2023 17:25 Kaynak: Haber Merkezi