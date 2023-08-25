Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Güncel
  • 25.08.2023 17:20
  • Giriş: 25.08.2023 17:20
  • Güncelleme: 25.08.2023 17:25
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan muhalefeti hedef aldı, yerel seçim mesajı verdi
Kılıçdaroğlundan Erdoğana yanıt: Bu senin ve saray sosyetesinin işidir
BirGün'e Abone Ol