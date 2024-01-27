Kılıçdaroğlu, CHP’den istifa eden Battal İlgezdi’yi aradı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi aradı. Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, istifayı doğru bulmadığını ve bu tavrın CHP’ye zarar vereceğini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmemesi üzerine CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi telefonla aradı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından aktardığına göre Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ataşehir’de Onursal Adıgüzel’i aday göstermesinin ardından partisinden istifa eden Battal İlgezdi’ye, istifayı doğru bulmadığını ve bu tavrın CHP’ye zarar vereceğini söyledi.

2009'dan bu yana 3 dönemdir Ataşehir belediyesini yöneten Battal İlgezdi, dün CHP PM’de Ataşehir adayı olarak Onursal Adıgüzel’in adının belirlenmesinin ardından bir açıklama yaparak partiden istifa etmişti.

Açıklamasında, CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğini öne süren İlgezdi, “CHP'nin her kademesinde gece gündür görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise İlgezdi’nin bu sözlerine karşılık, Kılıçdaroğlu’na yakınlık veya uzaklığın adaylar belirlenirken bir kriter olmadığını kaydetmişti.

İlgezdi’nin bağımsız şekilde ya da başka bir partiden Ataşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağı konuşuluyor.