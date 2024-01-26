'Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tasfiye ediliyor' diyerek CHP'den istifa etti: İlgezdi'ye Deniz Yücel'den yanıt

CHP'de kritik MYK toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Deniz Yücel basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin aday gösterilmediği iddialarına yanıt veren Yücel, "“Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla kriter olamaz. Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi uzun süre CHP Genel Başkanlığı yapmış, bu sürede büyük başarılara imza atmış, Türk siyaset tarihinde geçmişte hiç örneği olmayacak şekilde, demokratik bir kurultayla görevi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e devretmiş bir kişiye yakınlık veya uzaklığın kriter olması asla söz konusu değildir" dedi.

İstanbul-Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Kararı sosyal medya hesabından duyuran İlgezdi, Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tek tek partiden tasfiye edildiğini belirtti.

MYK toplantısı arasında konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin partiden istifası hakkında konuştu.

Yücel, İlgezdi’nin CHP’den istifa etmesi hakkında gelen soruya, “İstifa tek taraflı irade beyanıdır. Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. İstifa ettiği iddia edilen Sayın İlgezdi’den bunu teyit edebilirsiniz. Bize bu konuda ulaşan bilgi yok. Bu konuda bir açıklama yapmamız gerekirse yaparız” dedi.

Battal İlgezdi'nin istifa tweetine yanıt veren Deniz Yücel, "Bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla kriter olamaz. Hele hele Kılıçdaroğlu gibi CHP'nin uzun süre genel başkanlığını yapmış bir kişiye yakınlık ve uzaklığın kriter olması asla ve asla söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.