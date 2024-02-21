Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye sert çıkış: Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş. Oysaki bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu, şimdi Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor" paylaşımıyla isim vermeden Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Bahçeli’nin "İddialarını kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır" sözleriyle Abdurrahman Dilipak'ın 15 Temmuz iddialarına tepki göstermesine değinen Kılıçdaroğlu, "Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir. Oysaki bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu, suda ateşin nasıl yanmayacağını, balda tuzun bulunmayacağını ve kimden Cumhurbaşkanı olmayacağını söylerdi. Şimdi Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor...

İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'de ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!"

Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir. Oysaki bir zamanlar… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 21, 2024

NE OLMUŞTU?

İslamcaı yazarlardan Dilipak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Dilipak'a tepki göstermişti.

Bahçeli, açıklamasında şunları söylemişti: "Ahı gitmiş vahı kalmış bir yazar müsveddesi sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili demiş ki: 'Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu…' Şayet bu şahıs iddialarının ispatını yapmazsa, şerefli bir Türk savcısının huzurunda yazdıklarını tevsik etmezse dünyanın en namert insanıdır."

Öte yandan, II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk'e hakaretler edilmişti.

Çiftin nikah şahidi eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği bir videoya ortaya çıkmıştı. Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demişti.