Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bombalı saldırı girişimi hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen saldırı girişimi nedeniyle Yerlikaya'yı telefonla aradı.

Saldırı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi.

Yerlikaya, "Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubunun hafif biçimde yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, 2 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı.

Olayla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.