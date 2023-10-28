Kılıçdaroğlu: Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim

Aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi. “Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı” sorusuna ise “Böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na divan başkanlığı teklifini neden götürdüğünü "Ekrem Bey'in eli güçlensin diye. İstanbul'da seçimlerde eli daha güçlü olsun diye bu teklifi yaptım" sözleriyle açıkladı.

Kendisine yönelik eleştiriler sorulan Kılıçdaroğlu, "İttifaklar, Ümit Özdağ ile yapılan protokol ve 39 milletvekili vermenizden dolayı… Hiç 'Millet İttifakı yanlıştı' diye düşündünüz mü?" sorusuna "Hayır" yanıtını vererek, "Cumhuriyet bu haldeyken, ülke bu haldeyken, eğitim, ekonomi bu haldeyken siz ne yaparsınız? Sizinle aynı idealleri paylaşanlarla bir araya gelmez misiniz? Cumhuriyet'in kuruluşuna bakın. Gazi Mustafa Kemal'in arkadaşlarına bakın. Cumhuriyet'i kurmak için bir araya geldiler mi, geldiler. Dünya görüşü bile farklıydı ama bir araya geldiler" açıklaması yaptı.

"ÇOK ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİK"

Kılıçdaroğlu, eleştirilerle ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

Cumhuriyet'i yaşatmak için bir araya gelmekten başka ne yapabilirsiniz? Çok acımasızca eleştirildik. Herkesi dinledim. Büyük bir kısmı önyargıdan kaynaklanıyordu. Onları da dinledim. Eleştirilebilir ama sağduyuyla… Biz uzun yıllardır hiç milletvekili çıkaramadığımız yerlerden milletvekili çıkardık. Bu kadar acımasızlık olabilir mi? Biz sadece bir siyasi partiyle uğraşmadık, iktidarın kontrolüne geçen bir devlet bürokrasisiyle uğraştık. Sanıyorlar ki her şey güllük gülistanlık da biz kazanamadık. Yahu bırakmadılar ki biz bir muhasebe yapalım. Ona bile fırsat vermediler. Bütün bunlara rağmen hepsini dinledim."

Kılıçdaroğlu, eksikliğin nerede olduğu sorusunu ise, "Oyumuzun düşük olduğu kırsala daha ağırlık verebilirdik. Ben büyük mitinglere hep karşı çıktım. Seçim meydanına gelen kişiler, kırsalda, mahallelerde çalışsaydı, kurultayda harcadığımız enerjiyi cumhurbaşkanlığında harcasaydık çok daha farklı bir sonuç elde ederdik." diyerek yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin sağa kaydığı eleştirilerine ise, "CHP her kesimle diyalog kuruyor" şeklinde yanıt verdi.

"DEVA PARTİSİ'NDEN TRANSFER" İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat ettiği yönündeki iddiaları da "Ben kimseye bir vaatte bulunmadım. Başka partilerden yönetici konumunda kişiler bize gelmek istiyorlarsa önce liderini arar, sorarız. Böyle bir şey konuşulmadı. Onların gönlünden geçebilir ama bu konuşulmadı" diyerek yalanladı. Kılıçdaroğlu, iddiayla ilgili 'kırıldığını' belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı Kurultay'dan sonra ziyaret edeceğini söyledi.

"SEÇİLSEYDİM YANIMDA OLACAKLARDI, ŞİMDİ KARŞIMDALAR"

Kılıçdaroğlu, değişim isteyip kendisine destek vermeyenlerle ilgili de, "Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar… Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım. Gemi en kısa zamanda limana yanaşacak" diye konuştu.

"GEMİYİ LİMANA GÜVENLİ BIRAKMAK İÇİN ADAYIM"

Aday mısınız sorusunu "Hiçbir zaman ‘adayım' demedim ama örgüt aday gösterirse adayım" diyerek yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'geminin limana en kısa zamanda yanaşacağını' belirterek, neden aday olduğuna ilişkin ise "Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı?" sorusuna ise, "Var ama görünür hale gelmesi lazım. Şimdilik bu kadar konuşalım" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP'de değişim isteyenlerin 'partiyi danışmanların' yönettiği yönündeki görüşlerine ilişkin de, "Doğru bir yorum değil. Kaldı ki bir genel başkan her şeyi paylaşmaz. Bu işin doğasında vardır. TÜİK'in önüne gittim, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim, SADAT'a gittim. Evet, bazılarını son anda haber veriyordum, çünkü biz oraya gidene kadar duyulmaması lazım" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL KAYBEDİLMEYECEK"

"Genel başkan değişim olmazsa İstanbul kaybedilebilir" görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, İstanbul kaybedilmeyecek" diyerek "İttifak olmasa da mı?" sorusunu "Kesinlikle…" diyerek yanıtladı.