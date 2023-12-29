Kılıçdaroğlu: "Süper Kupa Finali'nin Ankara'da oynanmasını temenni ediyorum"

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin; “Ertelenen Süper Kupa Finali’nin Milli Mücadelemizin karargahı, Büyük Önderimizin ebedi istirahatgahı Başkent Ankara’da oynanmasını temenni ediyor, yetkililerin ülkemize yaşattıkları bu ayıbı bir nebze olsun örtmek için gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum” dedi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da bu akşam oynanacak Süper Kupa Finali, ertelendi. Suudi Arabistan'da bu akşam oynanacak olan Süper Kupa maçında kulüplerin sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi yetkililer izin vermedi. CHP 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun X hesabından Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin X hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle: “Aldıkları ortak kararla Suudi Arabistan'da yaşanan rezalete taviz vermeyen, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetleri konusunda sahaya çıkmayarak yurda dönme kararı alan Fenerbahçe ile Galatasaray camiasını yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ertelenen Süper Kupa Finali’nin Milli Mücadelemizin karargahı, Büyük Önderimizin ebedi istirahatgahı Başkent Ankara’da oynanmasını temenni ediyor, yetkililerin ülkemize yaşattıkları bu ayıbı bir nebze olsun örtmek için gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.” CHP lideri Özel: Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye’nin onurunu korudu Mehmet Demirkol'dan Suudi yetkililerle anlaşmaya çalışan TFF'ye tepki: Bu kadar çapsızlık fazla!