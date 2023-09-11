‘Kim Milyoner Olmak İster?’deki büyük ödül 12 yılda nasıl eridi?

“Kim 500 Milyar İster?” adlı yarışmanın adı 2011’de “Kim Milyoner Olmak İster?” diye değiştirildi ve büyük ödül 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Ancak o gün ‘büyük’ olan bu ödül de enflasyona direnemedi…

1 milyon liralık sorunun açılması ile gündeme gelen “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programının büyük ödülü de yüksek enflasyona kurban gitti. Programa ‘milyoner’ isminin eklendiği 2011 yılında büyük ödülün dolar bazındaki değeri, bugünkü değerinden 17 kat daha fazlaydı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü, “Yeni yarışmamız: Kim FİAT Egea almak ister!” başlıklı yazısında, yarışmanın büyük ödülünün yıllar içinde yaşadığı erimeyi yazdı.

“Ekonomimizin halini, AK Parti döneminde ekonominin nasıl bir çöküş yaşadığını, en iyi şekilde bir iktidar yanlısı televizyonunun yarışma programının kanıtlayacağını kim tahmin edebilirdi” diyen Altaylı, 2011’de 3 adet Ferrari alınabilen ödül ile bugün Fiat Egea marka bir otomobil alınabildiğini söyledi.

Altaylı’nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Kim 500 Milyar İster?” adıyla 1990’ların sonunda başlayan bu yarışma, 2011 yılında “Kim Milyoner Olmak İster?”e dönüştü ve iktidarın en önemli yayın organı ATV’de yayınlanmaya başladı.

Ve o zaman, yani 2011’de, 1 milyon TL’lik ödül gerçekten önemli bir miktardı. O günün dolar kuru ile yaklaşık 660 bin dolar ediyordu ve bu güzel bir ev ve iyi bir otomobil almak için yeterli idi.

Basınımızın yapmayı çok sevdiği bir hesap ile o gün bu yarışmadan kazanılacak büyük ödül ile o günün fiyatları ile 3 adet Ferrari almak mümkündü.

Önceki akşam genç kızımızın kazandığı 1 milyon TL ise bugünkü kurla hemen hemen 36 bin dolar ediyor.

660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül.

Ve bugün bu para ile değil bir ev ve bir otomobil, bir ahır ve bir el arabası alamazsınız.

O gün 3 Ferrari almaya yeten bu ödül ile bugün belki bir FİAT Egea alabilirsiniz. O da acele ederseniz, zam gelmeden alabilirseniz. Yoksa o da imkansız olabilir.

Bir ülkedeki düşüşü bu ancak bir yarışma programı bu kadar iyi anlatabilirdi.

O da en iktidar yanlısı televizyon ATV’ye nasip oldu.

Ellerine sağlık.