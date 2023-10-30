Kitap bayramı

Kapılarını 40’ıncı kez açan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın ikinci gününe Cumhuriyet Bayramı damga vurdu. Bayrama özel söyleşiler düzenlendi. Fuar süresince 400’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat Servisi

İstanbul’un en önemli kültür etkinliklerinden İstanbul Kitap Fuarı cumartesi günü kapılarını 40’ıncı kez açtı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle ’Yaşasın Cumhuriyet’ teması ile gerçekleştirilen fuarda dün de bayram etkinlikleri yapıldı. Bando takımı eşliğinde fuar emekçilerinin kortej yürüyüşü ile ikinci gününe başlayan fuar, gün içinde Cumhuriyet temalı onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öte yandan Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Altan Öymen gibi önemli isimler fuar alanında edebiyatseverlerle buluştu.

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile Beylikdüzü’nde düzenlenen fuarda toplam 400’den fazla kültür panel, söyleşi ve imza günleri de gerçekleştiriecek.

ONUR KONUĞU UNAT

Fuarın bu yılki Onur Yazarı, Nermin Abadan Unat. Fuar süresince Unat’ın yaşamı ve eserleri üzerine, çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek.

İLLÜSTRATÖRLER FUARDA

Odak pazar ülkesinin Hindistan olarak belirlendiği fuarda uluslararası salonda bu sene yurt dışından Kuzey Makedonya, Almanya, Çin, Romanya ve İran’dan yayınevleri de yer aldı. Bu yayınevleri uluslararası salonda yer alacak olan söyleşi alanında kendi ülkelerindeki yayıncılık pazarının durumu hakkında bilgiler paylaşacak.

‘İllüstratör ve Yayıncı Buluşması’ ise 1 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Buluşma tüm çocuk ve gençlik yayıncıları ile illüstratörlerin katılımına açık olacak. İllüstratörler portfolyolarını doğrudan yayıncılara sunabilecek, işlerini tanıtma fırsatı yakalayabilecek.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 5 Kasım Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgilere http://istanbulkitapfuari.com/ adresinden erişilebilir.

∗∗∗

EKONOMİK KRİZ ENGELİ

Yayıncıların bir kısmı yüksek stant ücretleri nedeniyle fuara katılamadı. Yayıncılar, fuarın metrekare ücretlerinin ve diğer giderlerinin çok yüksek olmasını gerekçe gösterdi. Tekin, Ayrıntı, Bulut, Kor, Pan, Kalkedon, Su, Heretik Yayınları bunlardan bazıları.

∗∗∗

KOLEKTİF HAFIZA KİTAPLARDA

İstanbul Kitap Fuarı’nın geçtiğimiz gün düzenlenen açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet’in 100 yılında oluşan geleneklerden birinin de İstanbul Kitap Fuarı olduğuna işaret ederek, “Kolektif hafızayı korumanın, paylaşmanın ve geleceği aktarmanın insanlık adına en güzel yolu kitapların varlığıdır” dedi.