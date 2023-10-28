Kitapların haftası

40. İstanbul Kitap Fuarı ile 2. İzmir Kitap Fuarı bugün kitapseverlerle buluşuyor. Söyleşiler, paneller, imza günleri ve atölyelerin gerçekleştirileceği fuarlarda okurlar, yazarlar ve yayıncılar bir araya gelecek.

Kültür Sanat Servisi

İstanbul ve İzmir'de bugün aynı anda açılan iki fuar ile yayıncılar ile okurlar bir araya geliyor. Fuarlarda birbirinden renkli etkinlikler okuyucularla buluşacak. Fuarlarda söyleyişiler, paneller, şiir dinletileri, sergiler ve film gösterimleri ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

40. BÜYÜK BULUŞMA

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 40. kez okurlarıyla buluşacak olan İstanbul Kitap Fuarı, birbirinden özel etkinlik programlarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. 5 Kasım'a kadar sürecek olan fuar, 376 kültür etkinliğine ve 2000’den fazla yazarın imza gününe ev sahipliği yapacak. Ana teması “Yaşasın Cumhuriyet” olan İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki Onur Yazarı Nermin Abadan Unat. Fuarın ilk günü olan bugün Yaşasın Cumhuriyet söyleşisi düzenlenecek. Moderatörlüğünü Asuman Kafaoğlu Büke’nin yapacağı söyleşide Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ve Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan konuşmacı olarak yer alacak. 29 Ekim Pazar günü ise Onur Yazarı Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ile Onur Kitabı “Cumhuriyet’in 100. Yılında Cumhuriyet’i Yaşayan Asırlık Çınar: Nermin Abadan Unat” üzerine Tüyap tarafından bir söyleşi düzenlenecek. Ayrıca yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı da okurlarla buluşacak. Fuar boyunca gerçekleşecek söyleşilerde ve imza günlerinde, Ahmet Ümit, Celal Şengör, Zülfü Livaneli, Murathan Mungan, Yılmaz Özdil, Yılmaz Odabaşı, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Şükrü Erbaş, İpek Ongun, Gülten Dayıoğlu, Mario Levi, Buğra Gülsoy, Engin Akyürek, Ediz Hun, Gülseren Budayıcıoğlu, Canan Karatay, Sevil Atasoy, Kaan Sekban, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Feyza Altun, Yekta Kopan ve İrfan Değirmenci gibi popüler isimlerin yanı sıra pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı ile birlikte genç yazarlar da dokuz gün boyunca başta İstanbul olmak üzere bölgenin çeşitli illerinden gelen okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

998 YAYINEVİ KATILIYOR

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yayınevlerini, yazarları ve okurları ağırlayacak olan fuar, 10 salon ve toplam 40 bin metrekarelik alanda kurulacak. Fuara yurt içi ve yurt dışından 998 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, 400’den fazla kültür etkinliği gerçekleşecek ve 2 binden fazla yazar imza günü düzenleyecek.