Kıyılarını korumak için sokağa çıktılar

Samsun ve Mersin halkı kıyılarını, sahillerini ve yeşil alanlarını tehdit eden liman projelerini protesto etti. Ayrıca Muğla’da daha önce iki kez iptal edilen marina projesine onay verildi. Yurttaşlar tepkili.

Haber Merkezi

Mersin ve Samsun’da yat limanı projeleri protesto edilirken Muğla’da yapılmak istenen marinaya onay çıktı. Yurttaşlar sahillerinin sermayeye peşkeş çekilmemesi için çağrı yaptı.

CHP Samsun il yönetimi, AKP’li büyükşehir belediyesinin, Samsun’daki Kurupelit Marina’yı doldurarak 500 metre açığına yeni bir marina yapılmasına yönelik çalışmalarına tepki gösterdi. 2016’da dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından bilimsellikten uzak bir proje ile yaklaşık 7,8 milyon dolar harcandığını ve Kurupelit Marina’nın hatalı bir şekilde tamamlandığını anımsatan CHP’liler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanacağına vurgu yaptı. CHP il yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Samsun AKP’li belediye başkanlarının belediyecilik öğreneceği ve yandaşlara pazarlayacağı bir mal değildir” denildi. Mersin Çevre Platformu bileşenleri de önceki gün Uluslararası Mersin Liman İşletmecisi’nin sahasını Atatürk Parkı’na doğru genişletme projesine karşı 10 bin imza topladı. İmzaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne teslim eden yurttaşlar “Halka nefes aldıran, içinde çok sayıda bitki türü barındıran Atatürk Parkı, Mersin’in simgelerinden biridir” dedi.

LİMAN PARKI TEHDİT EDİYOR

Burada konuşan TEMA Temsilcisi Perihan Saydan Pınarbaşı “Yoğun bir yapılaşmanın ve göçün olduğu kent merkezinde halka nefes aldıran, içinde çok sayıda bitki türü barındıran Atatürk Parkı Mersin’in simgelerinden biridir. Mersin’de planlanan liman gelişimi, kıyı hattı boyunca uzanan ve halkın yoğun olarak kullandığı kamusal yeşil alanlarla birlikte düşünülerek tasarlanmalıdır. Atatürk Parkı’nın işlevinin ve estetik değerlerinin liman aktiviteleriyle engellenmeyecek şekilde, toplumun aktif yaşantısı içinde tutulması halk sağlığı açısından oldukça önemlidir” dedi.

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MARİNA ISRARI SÜRÜYOR

Muğla’da ‘Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’ kapsamında yer alan daha önce ÇED süreci iki kez sonlandırılan, Çakıl Plajı’na yapılmak istenen marina için iki onay çıktı. Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararıyla proje hayata geçerse, 6 bin 665 metrekarelik alanda 912 metre uzunluğunda üç iskele yapılacak, iskeleler için 21 bin 839 ton çelik kullanılacak.