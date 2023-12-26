'Kızıl Goncalar'ın Darülaceze’deki çekim izinlerinin iptal edilmesinin gerekçesi ortaya çıktı

İktidar çevreleri tarafından hedef tahtasına oturtulan Kızıl Goncalar dizisinin Darülaceze’deki çekim izinlerinin iptal edilmesine ilişkin gerekçe ortaya çıktı. İptal kararına 'kurumun varoluş felsefesi' gerekçe olarak gösterildi.

Fox TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın, Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerinin iptal edilmesine ilişkin Darülaceze Başkanlığı’nın kararı ortaya çıktı.

Yapımcı Faruk Turgut tarafından paylaşılan kararda, "Kızıl Goncalar’ın bazı sahnelerinin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş, gelinen noktada dizinin halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından; 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Turgut, "Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederizde,Bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu. — FARUK TURGUT (@FARKTRGT) December 26, 2023

KIZIL GONCALAR DİZİSİ HAKKINDA

Kızıl Goncalar dizisi tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutuyor. Dizi bununla birlikte, tarikatların kendi mensuplarına yönelik baskıcı ve gaddar yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

Gold Film tarafından yapılan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu Kızıl Goncalar’ın başrollerinde uzun yıllar sonra ekranlara dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz yer alıyor.

Özgü Namal, tarikatın içinde nefes almaya ve kızı Zeynep’i bu karanlıktan kurtarmaya çalışan Meryem adlı karakteri, Özcan Deniz ise Atatürkçü bir doktor olan Levent’i canlandırıyor.

Kızıl Goncalar, Pazartesi akşamı Fox TV’de yayınlanıyor.