Kızıl Goncalar, RTÜK cezasının ardından yeni bölümünün fragmanını yayınladı
RTÜK'ün program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK, FOX TV'ye tarikatların hedef aldığı Kızıl Goncalar dizisi sebebiyle idari para cezasının yanı sıra iki kez program durdurma verdi.
“Toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verilen cezanın ardından Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınladı.
İsmailağa Cemaati, dizinin yayından kaldırılmasını talep etmişti.
RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.
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