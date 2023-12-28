Tarikatlar böyle istedi: RTÜK’ten FOX TV'ye ‘Kızıl Goncalar’ cezası

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye RTÜK tarafından idari para cezası verildiğini duyurdu. FOX TV'de yayınlanan ve tarikatların hedef aldığı Kızıl Goncalar dizisi sebebiyle kanala idari para cezasının yanı sıra iki kez program durdurma cezası verildi. RTÜK ayrıca TELE1'de Yılmaz Güney'in tartışıldığı program sebebiyle kanala "suçu ve suçluyu övme" suçlaması ile idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi.

Cezanın “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Pazartesi günü ikinci bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, ilk bölümüyle birlikte tarikat çevrelerinin ve yandaş medyanın tepkisini çekmişti. İsmailağa Cemaati, dizinin yayından kaldırılmasını talep etmişti.

"SOMALİ VE HAKEME YUMRUK HABERLERİNDE TARAFSIZ DAVRANILMADI"

FOX TV'ye verilen idari para cezasında ise kanalda yayınlanan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca haberlerinde "tarafsız davranılmadığı" gerekçe olarak sunuldu.

RTÜK, FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye idari para cezası kesti.

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşcı, son günlerin çok konuşulan dizisi Kızıl Goncalar sebebiyle FOX TV'ye idari para cezasının yanı sıra iki kez program durdurma cezasının verildiğini duyurdu.

1- RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi!

Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi. RTÜK’ün verdiği diğer ağır cezalar👇 — İlhan Taşcı (@ilhantasci) December 28, 2023

İlhan Taşcı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda RTÜK'ün televizyon kanallarına yönelik cezalarını şu şekilde sıraladı:

"Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi.

Fox TV’ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle 'tarafsız! davranmadığı savıyla %3 idari para cezası

Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası verildi

SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle “tarafsızlık” ihlali savıyla % 3 idari para cezasına RTÜK oy çokluğuyla karar verdi.

TELE1'E YILMAZ GÜNEY CEZASI

RTÜK, Tele 1’e “kişileri küçük düşürmekten” % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3, kanalda Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da “suçluyu övmekten” %3 idari para cezasına karar verdi.

KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri Sağlık Bakanı Koca’yı da yurtdışına giden doktorlar için “para” için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı “küçük düşürmekten” kanala % 3 idari para cezası verildi.

TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle “gizli ticari iletişim”den %3 idari para cezası verildi."