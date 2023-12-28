RTÜK Üyesi, Kızıl Goncalar’a hangi sahne nedeniyle ceza verildiğini paylaştı

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, FOX TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine ceza verilmesinin sebeplerinden birinin, dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtti. Peki, söz konusu sahne ne anlatıyordu?

Ebubekir Şahin’in başkanlığını yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye ceza yağdırdı.

FOX TV’ye kesilen ceza gerekçelerinden biri, kanalın yeni dizisi Kızıl Goncalar oldu. 18 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmamasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen dizi nedeniyle RTÜK, kanala yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunuldu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtti.

BÖREK SAHNESİ NE ANLATIYOR?



Kızıl Goncalar dizisinde ‘Faniler’ adlı tarikata bağlı bir börekçinin, “has tereyağı” sloganıyla satış yapmasına karşın ürünlerinde kalitesiz bir yağ çeşidini kullandığını gösteren bir sahne yer alıyordu.

Börekçinin sahibi, bu duruma itiraz eden Meryem (Özgü Namal) adlı tarikat mensubu çalışanını ise aşağılayarak kovuyordu.

Ancak dizinin ikinci bölümünde, konu tarikatta bir “disiplin” sürecini beraberinde getiriyor, hile yapan börekçi, tarikatın lideri “Efendi Hazretleri”nin kararıyla cezalandırılıyordu.