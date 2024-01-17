'Kızıl Goncalar' sansürüyle tepki toplayan RTÜK'e İYİ Parti'den üye

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine 337 oyla Ahmet Can Buğday seçildi.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Ahmet Can Buğday seçildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu İYİ Parti kontenjanına düşen üyelik için seçim yapıldı. Yapılan oylamada 344 milletvekili oy kullandı.

Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliğine 337 oyla seçildi.,

RTÜK, yayın hayatına başladığı gün itibarıyla bazı cemaatler tarafından eleştirilen 'Kızıl Goncalar' dizisine 2 hafta program durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası vermesiyle tepki toplamıştı.

2022'de yapılan RTÜK seçiminde de Meclis'teki sandalye sayısının karşılığı olarak RTÜK'e üye gönderme hakkı bulunan İYİ Parti, CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılmasının ardından bu hakkını kaybetmişti. Böylece AKP kontenjanından RTÜK'e bir üye daha seçilmişti.