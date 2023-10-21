Kızılay'ı protesto eden TİP'lilere dava açıldı
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Maraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto ettikleri için toplam 87 üye ve yöneticisine dava açıldığını duyurdu.
TİP, maraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto ettikleri gerekçesiyle 10’u Parti Meclisi üyesi olmak üzere toplam 87 üye ve yöneticisine 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.
TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu dava bize iktidarın Kızılay’ın eyleminin arkasında olduğunu göstermektedir. Asıl yargılanması gereken, parayla çadır satanlardır. Biz de sözümüzün arkasındayız, depremde dahi cebini düşünenlerle hesaplaşacağız!" denildi.
Depremzedeler dondurucu soğuk altında yaşam mücadelesi verirken stokta beklettiği çadırları para karşılığında satan Kızılay’ı protesto ettiği gerekçesiyle 10’u Parti Meclisi üyemiz olmak üzere toplam 87 üye ve yöneticimize “Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet”… pic.twitter.com/2XrbzYLPpH— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 20, 2023