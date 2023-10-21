Kızılay'ı protesto eden TİP'lilere dava açıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Maraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto ettikleri için toplam 87 üye ve yöneticisine dava açıldığını duyurdu.

TİP, maraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto ettikleri gerekçesiyle 10’u Parti Meclisi üyesi olmak üzere toplam 87 üye ve yöneticisine 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu dava bize iktidarın Kızılay’ın eyleminin arkasında olduğunu göstermektedir. Asıl yargılanması gereken, parayla çadır satanlardır. Biz de sözümüzün arkasındayız, depremde dahi cebini düşünenlerle hesaplaşacağız!" denildi.