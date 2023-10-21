Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kızılay'ı protesto eden TİP'lilere dava açıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Maraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto ettikleri için toplam 87 üye ve yöneticisine dava açıldığını duyurdu.

Güncel
  • 21.10.2023 10:18
  • Giriş: 21.10.2023 10:18
  • Güncelleme: 21.10.2023 10:25
Kaynak: Haber Merkezi
Kızılay'ı protesto eden TİP'lilere dava açıldı

TİP, maraş merkezli depremlerde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto ettikleri gerekçesiyle 10’u Parti Meclisi üyesi olmak üzere toplam 87 üye ve yöneticisine 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu dava bize iktidarın Kızılay’ın eyleminin arkasında olduğunu göstermektedir. Asıl yargılanması gereken, parayla çadır satanlardır. Biz de sözümüzün arkasındayız, depremde dahi cebini düşünenlerle hesaplaşacağız!" denildi.

TİPin Özgürlük Yürüyüşü 20nci gününde: Erkan Baş, Alevi yurttaşlar için yürüdü
Kızılay Başkanı Yılmaz: En nihayetinde biz bir ders aldık, öğrendik
BirGün'e Abone Ol

 

 

 